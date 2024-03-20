أميرة العدلي: اتعينت بالأهرام بعد اعتصام أمام مكتب رئيس مجلس الإدارة

قالت اميرة العدلى عضو مجلس النواب تم تعيينى بمؤسسة الاهرام باعتصام امام مكتب عبد الفتاح الجبالى رئيس مجلس الإدارة عام ٢٠١٢ مؤكده انها شاهد عيان ان المؤقتتين هم من يعملون بالصحف بصورة اكبر وكيف لهولاء الغير معينين ومسؤولين عن تغطية اخبار عدد من الوزارات السيادية والمؤسسة لا تعترف بهم

وأشارت العدلي، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي بنقابة الصحفيين بشان الصحفيين الموقتين، الى المادة ١٤ من قانون العمل والتى تتحدث عن العلاقة بين المؤسسة والصحفى فقط دون تدخل للهيئة وبالتالى رئيس مجلس ادارة المؤسسة هو المسؤول عن التعيين

وعقدت نقابة الصحفيين، الاجتماع الثانى برئاسة الكاتب الصحفى خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وبحضور كلا من جمال عبد الرحيم و هشام يونس ومحمد سعد عبد الحفيظ واعضاء مجلس النواب وهما هشام الجاهل و اميرة العدلى، مع الصحفيين المؤقتين بالصحف القومية، بالقاعة المستديرة بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة، مساء اليوم الاربعاء؛ لمناقشة مطالبهم بالتعيين في مؤسساتهم.