سقوط أخطر تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالسيدة زينب

سقط فى قبضة أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بالسيدة زينب، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين وبحوزة أحدهما (فرد خرطوش - طلقتين لذات العيار) لتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأضافا بتصرفهما فى المسروقات لدى عميلهما سيئ النية (عاطل - مقيم بمحافظة الجيزة) تم ضبطه وبحوزته (2 مركبة "توك توك" - دراجة نارية)، وأقرا بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.