إحالة مدير مدرسة ببورسعيد للتحقيق بسبب مخالفات عدم انضباط

قرر الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، إحالة مدير ومعلم لغة عربية بمدرسة الشهيد حسن علي إبراهيم الأساسية للتحقيق.

وأوضح وكيل الوزارة أن سبب الإحالة للتحقيق بمعرفة إدارة الشئون القانونية لما رصده من مخالفات وتقاعس وإخلال بمقتضيات الواجب الوظيفي، مما ترتب عليه عدم انضباط العملية التعليمية بالمدرسة الكائنة بقرية 7 بمنطقة سهل الطينة بمدينة بورفؤاد.

وأكد على أنه لا مكان لمقصر أو مخالف أو فاسد في قلب العملية التعليمية، لافتا أن المعلم قدوة يحتذى بها في الأخلاق والقيم والمبادئ، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين والمقصرين بمعرفة إدارة الشئون القانونية.