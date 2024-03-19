أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 432 ألفا و390 جنديا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 432 ألفا و390 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و819 دبابة و13 ألفا و49 من المركبات المدرعة و10 آلاف و698 من النظم المدفعية و1017 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و721 من أنظمة الدفاع الجوي و347 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا عن 1735 من المعدات الخاصة و8 آلاف و318 طائرة مسيرة وغواصة واحدة و14 ألفا و191 من المركبات وخزانات الوقود".

وعلى صعيد متصل، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين اليوم أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم؛ جراء هجمات شنتها القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

ونقلت (يوكرين فورم) عن بروكودين قوله - في تصريح له - "إن القوات الروسية قصفت 9 بلدات وقرى في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين.

وأشار المسئول الأوكراني إلى أن بلدات بوناتيفكا وسادوف ولفوف وتياهينكا ونوفوتياهينكا وميكيلسكي وتوكاريفكا وتومينا بالكا وخيرسون تعرضت لنيران الروس، الذين قصفوا المناطق السكنية في بلدات وقرى المنطقة؛ مما أدى إلى إلحاق أضرار بمبنيين سكنيين ومصعد وسيارة.