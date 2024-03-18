خطف شقيقة "صبرة" في الحلقة الثامنة من "سر إلهي"

بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل “سر إلهي” من بطولة روجينا، بوقوع محامي شاهيناز إلى الفخ الذي أعدته صبرة، بعد تعاونها مع صديق والدها في بيع كميات الذهب الضخمة التي عثرت عليها.

كما شهدت الحلقة أيضًا خطف "رقية" شقيقة "صبرة" من قبل شاهيناز، وتعرضها إلى أزمة صحية بسبب تناولها كميات كبيرة من الحبوب المنومة.

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا في الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.