مدير تعليم القاهرة يفتتح الدورة الرمضانية لكرة القدم

افتتح أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة اليوم الإثنين "الدورة الرمضانية لكرة القدم للبنين لعام ٢٠٢٤ " بمركز شباب العباسية الرياضي، بحضور زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، ومنى طاهر مدير عام الشئون المالية، والدكتورة همت أبو كيلة

مدير عام الشئون التنفيذية، وياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات، وإيمان الجوهري موجه عام التربية الرياضية، وشارك في الدورة ١٤ فريقا.

وألقى مدير المديرية كلمة رحب فيها بالحضور، مشيراً إلى أهمية إقامة الدورة الرمضانية والتى تهدف إلى تعزيز قيم التعاون والروح الرياضية بين الطلاب ، وتوفير بيئة مشجعة لممارسة الرياضة والتفاعل الاجتماعي.

وأعرب مدير تعليم العاصمة عن سعادته بافتتاح الدورة لهذا العام متمنيا أن يسودها روح المنافسة الشريفة والشفافية متمنياً التوفيق والنجاح والتميز للجميع.

كما قدم توجيه عام التربية الرياضية دروع التميز لمدير تعليم القاهرة ووكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية ومدير عام الشئون المالية والإدارية ومدير عام الشئون التنفيذية ومدير عام التعليم العام والتجريبيات لجهودهم المبذولة في الارتقاء بالعملية التعليمية.

وتستمر الدورة الرمضانية لمدة 4 أيام اعتباراً من اليوم ٢٠٢٤/٣/١٨ وحتى الخميس الموافق ٢٠٢٤/٣/٢١ لجميع الإدارات التعليمية.