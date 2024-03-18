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الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

السجن سنة وغرامة 500 ألف جنيه لعاطل بتهمة التنقيب عن الآثار في عين شمس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قضت محكمة جنايات  القاهرة اليوم الاثنين،  بمعاقبة عاطل بالسجن سنة وغرامة 500الف في التنقيب عن الآثار داخل  أحدي العقارات بعين شمس.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت تلقت معلومات قيام عاطل بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار  الكائن بدائرة قسـم عين شمس.
وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبطه حال قيامه بأعمال الحفر داخل العقار المُشار إليه، وتبين وجود حفرة 6 متر أسفل  الأرض وأدوات المستخدمة في التنقيب ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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