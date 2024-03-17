ضبط مصنعين يعملان بدون تراخيص في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال، وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

ونفذت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، حملة تموينية بمركز إيتاي البارود، أسفرت عن ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع الأكياس البلاستيك، وعدم إمساك سجل صناعى، وتم التحفظ على عدد 15 شيكارة مواد خام بولى ايثلين وكذا عدد 15 شيكارة بداخلها اكياس بلاستيك وباجمالى عدد 15000 رابطة أكياس بلاستيك زنة نص كيلو بداخل المصنع.

وكما تم ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع فانوس رمضان وتم التحفظ على عدد 100 فانوس ومواد خام، وخلال الحملة تم أيضا ضبط عدد 1000 علبة صلصلة مجهولة المصدر بدون فاتورة بداخل مخزن بدون ترخيص.