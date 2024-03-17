تدشين البرنامج التدريبي لتأهيل الأطباء لتولي المناصب القيادية والإدارية بالمنصورة

شهد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تدشين البرنامج التدريبي لرفع كفاءة و تأهيل الأطباء المرشحين لتولى مناصب قيادية بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية والذى تنظمه المحافظة بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام محافظة الدقهلية على مدار ثلاثة أسابيع فى الفترة من 16 مارس إلى 1 إبريل 2024.

يأتى ذلك فى إطار التعاون الدائم بين جامعة المنصورة ومحافظة الدقهلية فى شتى المجالات بما يسهم فى تحقيق المصلحة العامة للدولة و خدمة أبناء محافظة الدقهلية .

تهدف الدورة التدريبية إلى بناء قاعدة علمية وعملية ترتكز على الخبرات المختلفة ذات الصلة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة، و تهدف إلى تطوير المنظومة الصحية وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الدقهلية .

و قال الدكتور شريف يوسف خاطر أن جامعة المنصورة حريصة كل الحرص على تقديم برنامج تدريبى متخصص و متكامل على أعلى مستوى، من خلال الاستعانة بنخبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين لتقديم برنامج تدريبي لتأهيل القيادات الشابة بالمحافظة لقيادة المنظومة الصحية بالدقهلية ، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمواصلة الجهود الجارية لتحسين إتاحة و جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .

واضاف ان ملف الصحة يختل مكانة متقدمة في جدول أعمال الدولة ، و يحظى باهتمام كبير و عمل مكثف للتغلب على التحديات الهيكلية التي تواجهه ، بهدف التحسين المستمر لمنظومة الخدمات الصحية، بما يحقق صالح المواطنين المصريين من جميع الفئات فى ظل الجمهورية الجديدة.

كما ثمن رئيس الجامعة التعاون القائم بين الجامعة والمحافظة في المجال الطبي، و الذي يعكس مدى التكامل و التنسيق بين الجانبين ، لتظل دائما المنصورة عاصمة الطب فى مصر، مشيرًا إلى وضع كافة الإمكانيات المتاحة و برامج التدريب المتميزة التى تواكب التطورات الحديثة و التحول الرقمى للخدمات الطبية في سبيل الارتقاء بالمنظومة الطبية بالمحافظة.

وأوضح الدكتور أيمن مختار أن الهدف من هذا البرنامج التدريبي هو رفع كفاءة الأطباء وانتقاء افضل الاطباء المتميزين لتولي المناصب القيادية والإدارية بجميع المستشفيات والادارات الصحية بالدقهلية للنهوض بالمنظومة الطبية لخدمة المواطنين تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد علي أن هناك تعاون مشترك بين المحافظة وجامعة المنصورة لدعم قاطرة الطب بالدقهلية والنهوض بمستوي الخدمة الطبية بمستشفيات وزارة الصحة والوحدات الصحية وهذا لن يتحقق بدون قيادات مؤهلة ومدربة .

وأشار إلي أن المنصورة هي عاصمة مصر الطبية وكان من الضروري انتقاء أفضل الأطباء بعد تأهيلهم وتدريبهم لتولي القيادة حتي يكون لدينا قيادة واعدة تستطيع تلبية احتياجات المرضى والمترددين علي المستشفيات .

كما أكد المحافظ علي أن البرنامج التدريبي سيحدث طفرة غير مسبوقة في تطوير أداء مديري المستشفيات والادارات الصحية لدعم وتطوير المنظومة الصحية بالدقهلية ، وستصبح هذه الدورة مثال يحتذي به في جميع المستشفيات علي مستوي الجمهورية .

برنامج تدريبي لتأهيل الأطباء لتولي المناصب القيادية والإدارية بالمتشفيات والإدارات الصحية في الدقهلية:

يذكر أن البرنامج البرنامج التدريبى يشمل عدة محاور تدريبية : التخطيط الاستراتيجي و الدعم اللوجستى ، الحوكمة ، الإدارة المالية و اللوائح المنظمة للعمل بالمستشفيات ، الميكنة و التحول الرقمي ، مقاييس الجودة و التحول و التأهيل نحو تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل و يقوم بالتدريب نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من مختلف التخصصات بكليات : الطب، الطب البيطرى، الصيدلة، الحقوق، التجارة.

ويتضمن البرنامج التدريبي فى المرحلة الأولى تدريب ٢٠٠ طبيب من وزارة الصحة من تخصصات " الطب البشرى ، طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعى".

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