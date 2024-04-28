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الأحد 28 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

جامعة قناة السويس: تكريم الفرق الفائزة في كرة القدم الخماسية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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هنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس فريق كرة السلة "طلبة" لفوزه بالمركز الأول في بطولة الجامعات -قطاع القناة وسيناء، والتي أقيمت في إطار احتفالات تحرير سيناء بجامعة سيناء بالعريش للسنة الثانية على التوالي، واصلا التهنئة إلى فريق خماسي القدم الفائز بالمركز الثاني في بطولة الجامعات المصرية بالاشتراك مع معهد إعداد القادة، وجامعة السويس خلال الفترة من 20 إلى 25 إبريل.

هذا وقد أستقبل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فريق السلة، وكرة القدم الخماسية مقدماً لهم التهنئة على هذا الفوز.

جاءت المشاركة بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية.

حضر اللقاء - الأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والكابتن محمد إمام مدير إدارة النشاط الرياضي.

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