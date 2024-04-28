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الأحد 28 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

انتشال جثامين 454 شهيدا من 6 مقابر جماعية داخل المستشفيات في غزة

مقابر جماعية بمستشفى
مقابر جماعية بمستشفى ناصر في خان يونس
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اعلنت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، عن انتشال جثامين 454 شهيدا من 6 مقابر جماعية داخل المستشفيات في قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الاخبارية".

وكان الدفاع المدني في غزة، أكد الخميس الماضي أن المقابر الجماعية التي اكتشفت بمحيط مجمع ناصر الطبي في خان يونس (جنوبي القطاع) أظهرت بالأدلة الجرائم الإسرائيلية ضد الإنسانية، مشيرا إلى اكتشاف جثامين تظهر عليها آثار التعذيب والدفن على قيد الحياة، بعضها كان لأطفال.

كما أعلن في مؤتمر صحفي، أنه انتشل حتى الآن نحو 392 جثة من 3 مقابر جماعية في ساحة مجمع ناصر بعد انسحاب الاحتلال منه، وذلك منذ بدء عمليات انتشال الجثامين قبل أسبوع.

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