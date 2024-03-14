ترتيب جامعة المنصورة يتقدم بتصنيف سيماجو العالمي "Scimago 2024"

أعلنت جامعة المنصورة، اليوم الخميس، حصد عدد من المراكز المتقدمة على مستوى الجامعات المصرية بتصنيف سيماجو « Scimago » العالمي فى تقريره عن عام 2024 ، حيث تصدرت المؤشرات وحققت ترتيباً متقدماً على مستوى الجامعات المصرية .

وحصلت جامعة المنصورة على:

- المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى تخصصات الهندسة المدنية والإنشائية ، علوم الغلاف الجوي ، علم النفس.

- المركز الثاني فى تخصصات الأعمال والإدارة والمحاسبة، الرياضيات، الجيولوجيا، هندسة المحيطات، تشريح، علم الأوبئة، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض الكلى، الأشعة والطب النووي، الجراحة، جراحة المسالك البولية، التعليم، علوم المكتبات والمعلومات.

- المركز الرابع ضمن قائمة الجامعات والمؤسسات التعليمية المصرية ضمن ال (Q1) أي الـ 25% الأعلى في التصنيف.

- إدراج مستشفيات جامعة المنصورة ضمن قائمة مؤسسات (Q1)

رئيس جامعة المنصورة: نسعى للإرتقاء بتصنيف الجامعة دوليا:

وقال الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، إن إحراز هذا التقدم يعد إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات جامعة المنصورة فى اطار سعيها الدائم للارتقاء بترتيبها داخل التصنيفات الدولية من أجل تعزيز القدرة التنافسية للجامعة و تطبيقاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى التى أطلقتها الوزارة، و بما يتفق مع أهداف رؤية مصر 2030 فى تعزيز وضع مصر كقبلة تعليمية فى المنطقة.

كما أشار الى أن تقدم الجامعة الملحوظ فى العديد من التصنيفات العالمية يرجع إلى حرص الجامعة الشديد على النهوض بالعملية التعليمية والخطط البحثية فى العلوم التطبيقية و العلوم الإجتماعية و الإنسانية وتوجيهها نحو تلبية احتياجات الدولة و المشروعات القومية ، وأيضا الاهتمام بالنشر الدولى.

وأكد خاطر على أن الجامعة تسعى جاهدة لتعظيم الاستفادة من ثرواتها البشرية والمادية المتميزة لتشجيع البحث العلمي التطبيقي و النشر العلمي الدولي و التقدم للمشروعات التنافسية محلياً و دوليًا، وذلك فى إطار تنفيذ خطتها لاستيفاء متطلبات التصنيفات الدولية و إحراز المزيد من التقدم فى مختلف التصنيفات الدولية.

ماهو تصنيف سيماجو العالمي « Scimago » للمؤسسات البحثية و الأكاديمية:

يذكر أن تصنيف سيماجو العالمي « Scimago » للمؤسسات البحثية و الأكاديمية يعُد من أهم التصنيفات العالمية، و يعتمد المؤشر العام في هذا التصنيف على ثلاثة مؤشرات كما يلي : 50% لمؤشر الأداء البحثي، و 30% لمؤشر مخرجات الابتكار، و 20% لمؤشر التأثير المجتمعي، ويندرج تحتها 17 مؤشرًا فرعيًا لتقييم الأداء، و يضم "مؤسسات حكومية، مؤسسات بحثية، مؤسسات صحية، شركات ، مؤسسات غير هادفة للربح"؛ إذ بلغ إجمالي عدد المؤسسات في تصنيف هذا العام (9054) مما يعني قوة المنافسة الدولية بين المؤسسات المدرجة في التصنيف.