رئيس جامعة المنصورة الفائزين من ذوي الهمم بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية

كرم الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم أبناء الجامعة من ذوي الهمم الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة " معاً لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام ، في إطار مشروع دعم الحكومة الإلكترونية و الإبتكار في الإدارة العامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، و الدكتورة نيفين عبد الخالق مدير مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بالجامعة و استشاري الدمج بالمشروع و مدرب الفريق .

وأكد الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة أن الجامعة تولى ملف دعم الطلاب ذوي الإعاقة إهتماما كبيرًا ، و ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لكافة مؤسسات الدولة بضرورة العمل على وضع تمكينهم و تدريبهم و دمجهم فى المجتمع فى صدارة الأولويات، من أجل الإرتقاء بحياة هؤلاء الأشخاص، و ضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، و كذلك دورهم الفاعل فى بناء الوطن .

و عبر عن فخره و اعتزازه بأبناءه الذين أثبتوا أن لديهم دائمًا القدرة والإرادة والعزيمة على تحدى الصعاب و تحقيق المستحيل و برهنوا على أن بداخل كل واحد منهم همة تدفعه نحو التفوق والتميز، و استطاعوا أن يحققوا نجاحًا مميزًا بالمسابقة أشادت به الجهات المحكمة المحلية و الدولية، مؤكدًا أنهم مستقبل مصر و فخرها، و أن جامعة المنصورة تسعى دائما لتوفير لكل وسائل الدعم و التسهيلات و تذليل الصعاب ، وتوفير سبل الراحة لأبنائه الطلاب من ذوي الهمم .

من جانبه أكد الدكتور محمد عطية على اهتمام الجامعة بملف الطلاب ذوي الهمم ، مؤكدًا علي تقديم كافة سبل الدعم والعمل على تقديم كافة التيسيرات لهم ، و الاهتمام بالتأهيل و التدريب و اكتساب المهارات و الخبرات المختلفة من خلال مركز خدمات الأشخاص ذوى الاعاقة بالجامعة والوحدات الخدمية بالكليات و إدارة رعاية الطلاب ، لضمان مشاركتهم الفعالة في كافة الأنشطة الطلابية المختلفة ، و تحقيق الدمج المنشود فى المجتمع ، مما كان له أثرا إيجايبا على زيادة نسب المشاركة لهم في مختلف المجالات و الأنشطة ، و تميزهم بالحصول على مراكز متقدمة خلال كافة المحافل .

وتم تكريم الفائزين بالثلاث مراكز الأولى : المركز الأول الطالب / توني ناجي مجدي الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق ، بينما فازت بالمركز الثاني سعاد سمير أحمد - باحثة الماجستير بكلية التربية ، و فازت بالمركز الثالث زينب صبري عبد الحليم - باحثة الدكتوراة بكلية الآداب .

كما تم تكريم المتأهلين للفوز ضمن العشرة الأوائل كأفضل تقارير بحثية كل من : جنات معوض عبد الخبير باحثة الدكتوراة بكلية الآداب ، الطالب / محمود هشام فرج الفرقة الرابعة كلية الحقوق.

الجدير بالذكر أن مشروع دعم الحكومة الإلكترونية و الإبتكار في الإدارة العامة قام بتنفيذه المعهد القومي للحوكمة و التنمية المستدامة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" نيابة عن الحكومة الألمانية ، و بالشراكة مع وزارة الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات و وزارة التخطيط و التنمية الإقتصادية .

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