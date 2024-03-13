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الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رئيس جامعة المنصورة الفائزين من ذوي الهمم بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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كرم  الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة  اليوم أبناء الجامعة من ذوي الهمم الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة " معاً لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام ، في إطار مشروع دعم الحكومة الإلكترونية  و الإبتكار في الإدارة العامة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، و  الدكتورة نيفين عبد الخالق مدير مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بالجامعة  و استشاري الدمج بالمشروع  و مدرب الفريق . 
وأكد  الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة أن الجامعة تولى ملف دعم الطلاب ذوي الإعاقة إهتماما كبيرًا ، و ذلك تنفيذا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي لكافة مؤسسات الدولة بضرورة العمل على وضع تمكينهم و تدريبهم و دمجهم فى المجتمع فى صدارة الأولويات، من أجل الإرتقاء بحياة هؤلاء الأشخاص، و ضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، و كذلك دورهم الفاعل فى بناء الوطن .
و عبر عن فخره و اعتزازه  بأبناءه الذين أثبتوا أن لديهم دائمًا القدرة والإرادة والعزيمة على تحدى الصعاب و تحقيق المستحيل و برهنوا على أن بداخل كل واحد منهم همة تدفعه نحو التفوق والتميز، و استطاعوا أن يحققوا نجاحًا مميزًا بالمسابقة أشادت به الجهات المحكمة المحلية و الدولية، مؤكدًا أنهم مستقبل مصر و فخرها، و أن جامعة المنصورة تسعى دائما لتوفير  لكل وسائل الدعم  و التسهيلات و تذليل الصعاب ، وتوفير سبل الراحة لأبنائه الطلاب من ذوي الهمم . 
 من جانبه أكد الدكتور محمد عطية على اهتمام الجامعة بملف الطلاب ذوي الهمم ، مؤكدًا علي تقديم كافة سبل الدعم والعمل على تقديم كافة التيسيرات لهم ، و الاهتمام بالتأهيل  و التدريب  و اكتساب المهارات  و الخبرات المختلفة  من خلال مركز خدمات الأشخاص ذوى الاعاقة  بالجامعة  والوحدات الخدمية بالكليات و إدارة رعاية الطلاب ، لضمان مشاركتهم الفعالة في كافة الأنشطة الطلابية المختلفة ، و تحقيق الدمج المنشود فى المجتمع ، مما كان له أثرا إيجايبا على زيادة نسب  المشاركة لهم في مختلف المجالات و الأنشطة ،  و تميزهم بالحصول على مراكز متقدمة خلال كافة المحافل .

وتم تكريم الفائزين بالثلاث مراكز الأولى : المركز الأول الطالب / توني ناجي مجدي  الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق ، بينما فازت بالمركز الثاني سعاد سمير أحمد - باحثة الماجستير بكلية التربية ، و فازت بالمركز الثالث  زينب صبري عبد الحليم - باحثة الدكتوراة بكلية الآداب .
كما تم تكريم  المتأهلين  للفوز ضمن العشرة الأوائل كأفضل تقارير بحثية  كل من : جنات معوض عبد الخبير  باحثة الدكتوراة بكلية الآداب ، الطالب / محمود هشام فرج الفرقة الرابعة كلية الحقوق.
الجدير بالذكر أن  مشروع دعم الحكومة الإلكترونية و الإبتكار في الإدارة العامة قام بتنفيذه المعهد القومي للحوكمة و التنمية المستدامة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" نيابة عن الحكومة الألمانية ، و بالشراكة مع وزارة الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات و وزارة التخطيط و التنمية الإقتصادية .

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