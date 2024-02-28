رئيس جامعة المنصورة يستقبل سفير اليابان فى مصر لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر،رئيس جامعة المنصورة، السفير الدكتور أوكا هيروشي، سفير دولة اليابان في جمهورية مصر العربية، وحرمه الدكتورة ريكو أوكا، لمناقشة سبل التعاون بين جامعة المنصورة ومؤسسات البحث العلمي والجامعات اليابانية فى إطار استراتيجية الجامعة لتفعيل وتوطيد الشراكات الدولية.

حضر اللقاء الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد العظيم / نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أشرف شومة – عميد كلية الطب، الدكتور ياسر لطفي، عميد كلية طب الاسنان، الدكتور مها العشماوي، عميد كلية الطب البيطري، الدكتور الشعراوى كمال المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية، الدكتور محمد الرفاعي مدير مكتب العلاقات الدولية، الدكتور أحمد أنور العدل، المشرف العام علي ادارة الوافدين.

ورحب الدكتور شريف خاطر بالسفير اليابانى، مشيرًا إلى قوة العلاقات المصرية اليابانية على جميع المستويات ووجود روابط كثيرة مشتركة

وأكد رئيس الجامعة على أهمية تعظيم التعاون نظرًا لوجود عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من خريجي الجامعات اليابانية، وتطلعه الى تعميق وتوطيد الشراكات بين جامعة المنصورة والجامعات اليابانية وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب وانشاء درجات علمية مشتركة والإشراف المشترك وتبادل الرسائل والأبحاث العلمية.

وعبر السفير أوكا هيروشي عن سعادته بتواجده فى جامعة المنصورة مؤكدًا أنها من الجامعات العريقة والشهيرة والمتطورة.

وأشار إلي وجود سبل عديدة لتفعيل التعاون بين جامعة المنصورة والمؤسسات التعليمية والبحثية في اليابان منها المنح المقدمة من جمعية تطوير العلوم والتكنولوجيا اليابانية، تقديم منح دراسية لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا مقدمة الحكومة اليابانية ضمن برامج الجامعات الدراسية والتدريبية، زيادة التعاون مع الجامعات اليابانية فى التخصصات المختلفة.

ولفت الى تطلعه لعقد يوم ثقافى داخل الجامعة للتعريف بالثقافة والحضارة اليابانية وأوجه التعاون مع الثقافة المصرية والتى تشمل المنح التى تقدمها الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية اليابانية.

وعلى هامش اللقاء جرى عقد لقاء مع أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة من التخصصات المختلفة خريجي منح الجامعات اليابانية وتم خلال اللقاء مناقشة تجربة أعضاء هيئة التدريس خلال فترة دراستهم بالجامعات اليابانية.

وأوضح السفير أن أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة يمثلون جسرًا للتواصل مع الجامعات اليابانية بين البلدين في المستقبل.

رئيس جامعة المنصورة يستقبل سفير دولة اليابان فى مصر

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