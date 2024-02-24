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السبت 24 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

وفد الهيئة الألمانية للاعتماد الدولي يزور جامعة المنصورة لاعتماد كلية التمريض

نائب رئيس جامعة المنصورة
نائب رئيس جامعة المنصورة خلال استقبال وفد الهيئة الألمانية
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استقبل الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، اليوم السبت، وفد الهيئة الألمانية للاعتماد الدولي ، برئاسة جورج ريتشارد، رئيس الهيئة، وعدد من أعضاء الهيئة؛ في إطار زيارتهم الميدانية لجامعة المنصورة ؛ لتقدم كلية التمريض،لاعتمادها دوليًا من قبل الهيئة الألمانية.
حضر استقبال الوفد  الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمينة النمر، عميد كلية التمريض، ووكلاء الكلية ومدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد ومنسق وحدة الوافدين بالكلية.
وأكد الدكتور محمد عطية البيومى أن الجامعة تسعى لحصول كلياتها على الاعتماد الدولي؛ لتمكين خريجيها من المنافسة في سوق العمل الدولي خارج مصر، وزيادة فرص العمل لديهم، من خلال برامج تعليمية معتمدة.
ولفت البيومي، الى تميز الجامعة حيث تعد قبلة للطلاب الوافدين يدرس بها 12 الف طالب وافد  يمثلون 54 جنسية من مختلف دول العالم
وأوضح أن كليات القطاع الطبي بالجامعة؛ تقدم خدمات صحية تعد الأكبر والأحدث على مستوى مصر، وأن الجامعة تضم (10) مركزًا طبيًا و مُستشفى، وهو ما يمثل فرصة متميزة؛ لتدريب طلاب التمريض، وتحسين مهاراتهم؛ خلال عام الامتياز.
من جهتها قالت الدكتورة أمينة النمر عميد كلية التمريض، أن كلية التمريض تقدمت اعتماد برنامج بكالوريوس التمريض من الهيئة الألمانية، و تشمل الزيارة الميدانية، عدداً من الجولات التفقدية داخل الحرم الجامعي، والمستشفيات الجامعية، وكلية التمريض، وتفقد المدرجات، والمعامل، وقاعات التدريب بها، ولقاءات مع إدارة الكلية، والأساتذة، والطلاب، مشيرةً إلى دور الكلية في دعم العمل التمريضي؛ من خلال إعداد خريجين مؤهلين، ومدربين؛ للعمل داخل مصر، وخارجها.
و أشاد الوفد الألماني بجامعة المنصورة العريقة،  وتميزها بالتصنيفات الدولية المختلفة.

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