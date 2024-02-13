بالفيديو.. تفاصيل افتتاح معرض جامعة المنصورة الثقافي الأول للكتاب

كشف الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس جامعة المنصورة، تفاصيل افتتاح معرض جامعة المنصورة الثقافي الأول للكتاب، قائلا: إن الجامعة على مدار تاريخها تؤمن تمامًا أنه لا تقدم فقط خدمة تعليمية لكل منتسبيها، ولكن أيضا لها دور كبير جدا فى بناء الإنسان ونشر الثقافة على المستوي العام بشكل عام.

وأضاف "غلوش " في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن المعرض ضم العديد من الأنشطة مثل: دور نشر متعددة من خلال أنحاء مصر كلها، وفي نفس الوقت كان هناك ورش عمل متعددة وجانب كبير لمشاركة ذوي الهمم في الجامعة.

وتابع الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس جامعة المنصورة، أن هناك أنشطة متعددة سواء بنشر الكتب للطلبة الموجودين أو من خلال الأنشطة في الجامعة، موضحًا أن هناك مركز متخصص فى جامعة المنصورة لذوي الإعاقة وذوي الهمم.

وأردف، نائب رئيس جامعة أن أبرز الأنشطة الموجودة في الجامعة الخاصة بذوي الهمم هناك هي القدرة على الكتابة أو القراءة على طريقة برايل، إلى جانب الإشارات بالعصي البيضاء وكيفية تعلمها.