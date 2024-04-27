“المركزي لبحوث الحشائش” ينظم دورة تدريبية حول تأثير التغيرات المناخية

ينظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش دورة تدريبية تحت عنوان تأثير التغيرات المناخية على نمو وإنتشار الحشائش وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عبده عبيد أحمد إسماعيل مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش بمقر المعمل بالجيزة خلال الفترة من 28 أبريل حتى 1 مايو 2024.

وفي هذا السياق قال الدكتور عبدة عبيد مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش ان هذه الدورة تهدف إلى تعظيم الدور الإرشادي في رفع درجة الوعى الخاصة بالتغيرات المناخية وكيفية التعامل معها والحد من مسبباتها مع بحث تأثيراتها المختلفة على إنتشار الحشائش وكفاءة مبيداتها.

وأضاف عبيد، أن هذه الدورة تهدف لتدريب عدد 25 متدرب من الباحثين بالمركز والمهندسين الزراعيين بوزارة الزراعة.

من جانبه قال الدكتور عادل أحمد عمران وكيل المعمل لشئون الإرشاد والتدريب أن هذه الدورة ضمن خطة المعمل خلال الموسم 2023/ 2024 وسوف تتناول موضوعات عدة أهمها التغيرات المناخية وتأثيرها على الانتاج الزراعى وعلى إنتشار الحشائش والمعشبات وكيفية إجراء حصر للحشائش فى الحقول والمحافظات و تأثير الحشائش على الاستهلاك المائي والعناصر الغذائية وعلاقة ذلك بالتغيرات المناخية وأخطر الحشائش في مصر والعالم وكيفية التغلب على اثار التغيرات المناخية وفحص بذور الحشائش في المستوردات النباتية ودوره فى حماية البلاد من دخول الحشائش الغازية.

واضاف عمران أن هذه الدورة سيحاضر فيها نخبة من الباحثين بالمعمل المركزي لبحوث الحشائش.