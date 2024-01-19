محافظ جنوب سيناء يستقبل السفير الياباني لبحث سبل التعاون

استقبل اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء بمكتبه اليوم الجمعة، الدكتور "أوكا هيروشي" سفير اليابان بجمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له "كاتو كين" الممثل الرئيسى لهيئة التعاون الدولي اليابانية ( جايكا )، وميادة مجدى راغب الممثل الأول الإقليمي للهيئة، وذلك بحضور القيادات التنفيذية للمحافظة، والنائب سليمان عطيوي، عضو مجلس النواب عن جنوب سيناء.

وخلال اللقاء رحب محافظ جنوب سيناء بالسفير الياباني والوفد المرافق له من وكالة الجايكا موجهًا له الدعوة لحضور مؤتمر السياحة الصحية أوائل مارس من العام الجاري وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين محافظة جنوب سيناء الجانب اليابانى، وعرض محافظ جنوب سيناء أهم المشروعات التي تتطلب التعاون بين الجانبين وخاصة بمدينة شرم الشيخ باعتبارها المدينة الخضراء الذكية الرائدة في مصر، مع إمكانية تنفيذ بعض من هذه المشروعات بعدد من المدن الأخرى بالمحافظة ، منها إقامة محطات للطاقة الشمسية خاصة بالتجمعات البدوية ومحطات لطاقة الرياح خاصة على امتداد مدن خليج السويس وكذلك حفر عدد من الآبار بالتجمعات البدوية وتشغيلها باستخدام الطاقة الشمسية وكذا توفير عدد من الأتوبيسات الصديقة للبيئة والتي تعمل بالكهرباء لتقليل الانبعاثات الكربونية وتزويد مدينة شرم الشيخ بالعديد من معدات النظافة وسيارات تجميع القمامة ومعدات كبس المخلفات الصلبة وتفعيل هذا الأمر في عدد من المدن السياحية الأخرى.

كما تم خلال اللقاء طرح إمكانية دراسة إعداد بروتوكول توأمة ما بين مدينة شرم الشيخ وإحدى المدن السياحية البيئية باليابان وتفعيل التعاون في عدد من المجالات الثقافية، والرياضية والسياحية.

وطالب محافظ جنوب سيناء السفير اليابانى ووفد وكالة الجايكا بمزيد من التعاون المشترك في المجالات المتعددة الأخرى التي تدعمها الوكالة، مشيدًا بتجربة المدرسة اليابانية بالمحافظة بمدينة طور سيناء، وشرم الشيخ.



من جانبه، وجه السفير اليابانى الشكر لمحافظ جنوب سيناء علي حسن وحفاوة الاستقبال، معربا عن انبهاره بما رآه بمدينة شرم الشيخ من منشآت صديقة للبيئة، وطرق، ونظافة ونظام.

وفي ختام اللقاء أهدى محافظ جنوب سيناء السفير الياباني درع المحافظة،وحرم السفير الشال السيناوي البدوي، وجميع أفراد الوفد هدايا تذكارية.

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