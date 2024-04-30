مصرع 6 أشخاص في هجوم إرهابي على مسجد بأفغانستان

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر بجروح في هجوم نفذه مسلّح على مسجد في ولاية هرات بغرب أفغانستان، على ما أعلنت وزارة الداخلية فجر الثلاثاء.

وكتب المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد المتين قاني على موقع «إكس»، أنه مساء الاثنين، «أطلق مسلح مجهول النار على مصلّين في مسجد بمنطقة غوزارا» غرب مدينة هرات، مضيفاً «قتل ستة مدنيين وأصيب آخر بجروح».

وقع الهجوم على مسافة أربعين دقيقة من جنوب العاصمة الإقليمية هرات. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى صباح الثلاثاء عن الهجوم في بلد غالباً ما شهد اعتداءات ينفذها تنظيم «داعش - ولاية خراسان» الذي يستهدف الشيعة تكراراً.