إقالة مدير المستشفى العام ومديرة الإدارة الصحية بإطسا في الفيوم

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان قرارا بإقالة الدكتور"محمد الدمرداش" مدير مستشفى الفيوم العام وتكليف الدكتور"محمد عبد الله" مدير إدارة الطوارئ والمستشفيات بالمديرية بمهام مدير مستشفى الفيوم العام بجانب عمله بالمديرية.

جاء ذلك بناءً على قرارات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

وشمل قرار وزير الصحة أيضاً ،إقالة الدكتوره "نوره السيد"، مديرة إدارة إطسا الصحية ،وتعيين الدكتوره منى سعد المدير السابق لإدارة سنورس بدلا منها.

جدير بالذكر أن مساعد وزير الصحة والسكان رئيس قطاع الطب الوقائى كان في زيارة لمحافظة الفيوم وذلك يوم السبت الموافق 20 إبريل استمرت الزيارة مدة ثلاثة ايام قام وقتها قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان بمرور مركزى على جميع اعمال الادارة الوقائية بمحافظة الفيوم ومن خلاله تم المرور على عدد من المنشأت الصحية بمراكز المحافظة وعقب الزيارة تم عقد اجتماعين متتاليين بمديرى مستشفيات الصحة ومستشفى التامين الصحى ومديري الإدارات الصحية وتمت مناقشة سلبيات المرور والمعوقات وطرق حلها.