الإحصاء: 3 مليارات دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والكويت خلال 2023

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن حجم التبادل التجارى بين مصر والكويت بلغ 3 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 3.4 مليار دولار خلال عام 2022 .

وقد سجلت حجم الصادرات المصرية إلى الكويت 315 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 428 مليون دولار خلال عام 2022 ، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من الكويت 2.7 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 3 مليار دولار خلال عام 2022 .

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الكويت خلال عام 2023

1. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 65 مليون دولار.

2. خضر وفواكه بقيمة 64 مليون دولار.

3. محضرات خضر وفواكه بقيمة 16.3 مليون دولار.

4. زيوت عطرية بقيمة 15.1 مليون دولار.

5. ملابس جاهزة بقيمة 13.5 مليون دولار .



أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الكويت خلال عام 2023

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.7 مليار دولار.

2. منتجات كيماوية عضوية بقيمة 12.2 مليون دولار.

3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 10.2 مليون دولار.

4. حديد وصلب بقيمة 2.8مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات الكويتية في مصر 632.6 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 669.3 مليون دولار خلال عام 2021/ 2022 .

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالكويت 2 مليار دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 4.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 ، بينما بلغت قيمة تحويلات الكويتيين العاملين في مصر 4 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 8 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 .

وسجل عدد سكان مصر 106.3 مليون نسمة في ابريل 2024، بينما سجل عدد سكان الكويت 4.3 مليون نسمة لنفس الفترة .

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة الكويت طبقــاً لتقديرات البعثة 612.7 ألف مصري حتى نهاية عام 2022 .