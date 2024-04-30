تعرف على الأفلام المشاركة في المهرجان الدولي الثالث للفيمتو آرت

أعلنت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، أن لجنة مشاهدة أفلام المهرجان الدولي الثالث للفيمتو آرت، قد انتهت من مشاهدة الأعمال التي وصلت للقائمة الطويلة وعددها 107 أفلام، ووقع اختيارها على 46 فيلمًا سيتم عرضها على مسارح أكاديمية الفنون خلال الفترة من 13 إلى 16 مايو المقبل.

6 دول عربية تشارك في المهرجان الدولي الثالث للفيمتو آرت

وصرحت الدكتورة نبيلة حسن رئيس ومؤسس المهرجان الدولي للفيمتو آرت، بأن الأفلام التي سيتم عرضها إبان المهرجان ممثلة لـ 6 دول عربية هي: مصر، المغرب، الجزائر، تونس، السعودية، سوريا.

كما كشفت نبيلة حسن، عن أسماء أعضاء لجنة مشاهدة المهرجان الدولي الثالث للفيمتو آرت، التي تتألف من ثلاثة من أساتذة المعهد العالي للسينما، وهم: مصطفى أبو الخشب، والدكتور علي شوقي، والدكتور هيمن التهامي.

فيما صرح الفنان محمد خالد مدير المهرجان الدولي الثالث للفيمتو آرت، أن الأعمال التي تم اختيارها للعرض من قبل لجنة المشاهدة تعبر عن رؤية الشباب للواقع الراهن وقدرته على توظيف تقنيات فنية مبهرة و متطورة، وأنها تضم: 22 فيلمًا قصيرًا، 13 فيلمًا وثائقيًا، 8 فيلم موبايل، 3 فيديو إبداعي.

وتضم قائمة الأفلام القصيرة المشاركة بالمهرجان الدولي الثالث للفيمتو آرت 22 فيلما هي: «أنا شهير» للمخرج رامي منصور، «الفزاعة» للمخرج انس الزماطي، «مر من هنا» للمخرج عبدالرحمن أديب، «حجز ملعب» للمخرج عمرو نبيل، «أوضتين وصالة» للمخرج مينا ماهر، «a centur sex years» للمخرج أحمد ناصف، «aldja»، «charter»، «ما يحدث في حياة نادين» للمخرج عمرو فكري، «يامن» للمخرج مدحت إسماعيل، «زهرة»، «art triste»، «رد على صمت مستمع» للمخرج علي نجاتي، «إلى الأبد» للمخرج يوحنا أشرف، «في اللحظة الأخيرة» للمخرج أبانوب ميلاد، «ازيك» للمخرج حمدي الدالي، «قصة شرف» للمخرجة مريم محمد عثمان، «once apuna time Damascus» للمخرج غلاء غرة، «la toursse» للمخرج كريم عصارة، «زي اخر مرة» للمخرجة نورهان سامي، «صدفة» للمخرج محسن نادر، «مشوار» للمخرج محمد عبدالمعز.

أما الأفلام الوثائقية المشاركة فقد بلغت 13 فيلما، وهي: «غريب في بيتي، اليوم اللي شفتك فيه، ثانية 99، بنت جبل، آيه، مين بالصدفة، القلالين، اقل ما فيها، حلاوة الدنيا، عفوا المصعد معطل، ارتجالة ولا أكتر، امنا حواء، حبر علني».

وقد بلغت أفلام الموبايل المشاركة في المهرجان 8 أفلام، وهي: «اسيف، I am honest with you، ست سم مربع، الكلمة، البحث عن سارة، مريم، قاوم، تموية عن ذكرى لا تحتمل».

أما أفلام الفيديو الإبداعي فقد بلغت 3 أفلام، وهي: «مود بيتشقلب في لحظة، أنت كام، قضية 22».

ويقام المهرجان برعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وتحمل هذه الدورة اسم المخرج الفنان هانى خليفة، الذى يراهن كثيرًا في أعماله على الوجوه الشابة، والذين ساهم في تصدرهم للنجومية وذلك منذ فيلمه الأول "سهر الليالي" عام 2003.

وقد سبق لخليفة أن ترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية في المهرجان القومي للسينما والتسجيلية، كما تم اختياره لعضوية لجنة تحكيم المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة.