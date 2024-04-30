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الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

رئيس اتحاد ألعاب القوى يكشف موعد ومكان إقامة البطولة العربية للشباب

الدكتور سيف الله
الدكتور سيف الله شاهين
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أكد الدكتور سيف الله شاهين رئيس اتحاد العاب القوى ان مجلس الإدارة انتهى من تشكيل لجان البطولة العربية للشباب والشابات تحت 20 عام التي تقام في مدينة الإسماعيلية على استاد هيئة قناة السويس خلال الفترة من 7 حتى 11 مايو القادم. 

وأضاف سيف الله شاهين أن مجلس الإدارة في اجتماعات متواصلة من أجل الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بهذا الحدث.

وكان مجلس الإدارة قد أعلن عن شعار و تشكيل اللجان لإدارة البطولة العربية للشباب والشابات تحت 20 عام التي تقام في مدينة الإسماعيلية على إستاد هيئة قناة السويس خلال الفترة من 7 حتى 11 مايو القادم.
وقرر مجلس الإدارة  إختيار الدكتور سيف شاهين مدير للبطولة  وتكليف أحمد حمزة نائب رئيس الاتحاد والدكتورة مجدة الخواجة عضو المجلس برئاسة إدارة المنتخبات. 
 بينما يتولى الدكتور أمين شعبان عضو المجلس برئاسة لجنة الاستقبال والإعاشة والإقامة. 
كما تم تكليف مجدي عبدالبديع عضو المجلس برئاسة لجنة المراسم والافتتاح للبطولة. 
ويسعى مجلس إدارة الاتحاد تخرج البطولة بأفضل شكل في ظل سلسلة النجاحات الاخيرة في تنظيم البطولات العربية في مصر خلال الفترة الحالية.

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