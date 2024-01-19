شاهد .. السفير الياباني بالزي البدوي فى سباق الهجن بشرم الشيخ

أهدى النائب سليمان عطيوي، عضو مجلس النواب عن جنوب سيناء، ممثلا عن القبائل البدوية بجنوب سيناء، الدكتور "أوكا هيروشي" سفير اليابان بجمهورية مصر العربية "، الزي البدوي، وذلك على هامش حضور فعاليات الدورة الرابعة لسباقات الهجن، التي انطلقت اليوم الجمعة، بمضمار سباقات الهجن بمدينة شرم الشيخ، والتي شهدها اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والسفير الياباني بالقاهرة، والقنصل العام الفرنسي بالقاهرة، والممثل الرئيس لهيئة التعاون اليابانية" جايكا" ،وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وعدد من السائحين، وجمع غفير من أبناء القبائل البدوية بجنوب سيناء، وممثلى كافة المحافظات المصرية

كما أهدى مشايخ البدو، السفير الياباني، جملا تعبيرا عن سعادته بحضوره سباق الهجن في دورته الرابعة.

وأثنى السفير الياباني بالقاهرة، على دعوة المحافظ لحضور فعاليات سباق الهجن، وكرم مشايخ القبائل البدوية الذين قدموا نموذجا رائعا في حسن استقبال الضيوف.



وقال " لو فان كسيو" القنصل العام الفرنسي بجمهورية مصر العربية، إن ما يجري من نهضة بمدينة شرم الشيخ يعد إضافة للمقاصد السياحية بالمدينة، بجانب طبيعتها الخلابة التي جعلتها ذات طابع خاص يجذب السائحين من كافة أنحاء العالم.

وأكد أن مضمار سباقات الهجن بشرم الشيخ يعد إنجازا حقيقيا لتنشيط رياضة تراثية مفضلة لدى الملايين من كافة دول العالم، مقدما الشكر لمحافظ جنوب سيناء، ومشايخ القبائل البدوية على حسن وحفاوة الاستقبال.

تتضمن فعاليات الدورة الرابعة لسباقات الهجن بشرم الشيخ، 31 شوطًا، بواقع 6 أشواط في اليوم الأول، و 8 أشواط رئيسية في اليوم الثاني، و 17 شوطا في اليوم الثالث بإجمالي 1380 متسابق يمثلون 25 قبيلة من 17 محافظة .

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