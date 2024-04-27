ads
السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

نائب محافظ القاهرة يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمدينة نصر

الدكتور أبراهيم صابر
الدكتور أبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قاد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة صباح اليوم، حملة مكبرة بمنطقة الحي العاشر بمدينة نصر للقضاء على ظاهرة الاشغالات.

يرافقه اللواء احمد جودة رئيس الحي والأجهزة التنفيذية المعاونة بالتنسيق مع شرطة المرافق والمرور بنطاق حى مدينة نصر.

وذلك لمتابعة ورصد وإزالة كافة أشكال الاشغالات والتعديات التى تعوق حركة المارة وتشوه المظهر العام لتحقيق الانضباط للشارع وفرض هيبة القانون والحفاظ على حرم الطريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين 
مؤكداً على استمرار تلك الحملات بصفة يومية لمنع عودة الاشغالات التى تعوق حركة المرور تسهيلاً على المواطنين .

الدكتور إبراهيم صابر رفع الإشغالات محافظ القاهره نائب محافظ القاهرة