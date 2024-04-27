نائب محافظ القاهرة يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمدينة نصر

قاد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة صباح اليوم، حملة مكبرة بمنطقة الحي العاشر بمدينة نصر للقضاء على ظاهرة الاشغالات.

يرافقه اللواء احمد جودة رئيس الحي والأجهزة التنفيذية المعاونة بالتنسيق مع شرطة المرافق والمرور بنطاق حى مدينة نصر.

وذلك لمتابعة ورصد وإزالة كافة أشكال الاشغالات والتعديات التى تعوق حركة المارة وتشوه المظهر العام لتحقيق الانضباط للشارع وفرض هيبة القانون والحفاظ على حرم الطريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين

مؤكداً على استمرار تلك الحملات بصفة يومية لمنع عودة الاشغالات التى تعوق حركة المرور تسهيلاً على المواطنين .