موسكو: تطوير قفاز يساعد على استعادة المهارات الحركية لمصابي السكتة الدماغية

تمكن خبراء من جامعة سيتشينيوف الطبية في موسكو من تطوير قفاز خاص يساعد على استعادة المهارات الحركية للذين تعرضوا للشل الجزئي بعد الإصابة بالسكتات الدماغية ليساعد الذين فقدوا المهارات الحركية في أيديهم بعد الإصابة بالسكتة الدماغية .

وأشار الخبراء إلى أن القفاز يتمتع بالعديد من الميزات مقارنة بالمنتجات الأجنبية المخصصة لهذا الغرض فهو يساعد المريض على ثني أصابعه واستعادة قدرتها على الحركة التمارين والعلاج الفيزيائي واستعادة المهارات الحركية.

ويتكون الجهاز الجديد من قفاز مجهز بخمسة أنابيب سيلكونية تتوضع فوق أصابع اليد ويمكن لهذه الأنابيب أن تتمدد وتتقلص من خلال الهواء المضغوط ومع حركتها يتم تحريك أصابع المريض الأمر الذي يساعد على استعادة الذاكرة العضلية لليد بعد تعرضها للشلل.

وأشار الخبراء إلى أن القفاز يتميز عن بأنه مصنوع من بوليمرات ناعمة الأمر الذي يجعله أكثر راحة في الاستخدام.