ألمانيا والولايات المتحدة والأردن يسقطون مساعدات إنسانية جوا لغزة

أسقطت ألمانيا والولايات المتحدة والأردن المزيد من المساعدات الإنسانية جوا إلى قطاع غزة، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم السبت.

وقال سلاح الجو الألماني في بيان عبر حسابه علي "إكس" (تويتر سابقا) إن ألمانيا أسقطت أربعة أطنان من المساعدات في شمال غزة.

ونفذت عملية إسقاط المساعدات طائرة من طراز "C-130 Hercules" من ارتفاع حوالي 1000 متر، بحسب البيان.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنه في وقت سابق من صباح اليوم، عمل الجيش الأمريكي والقوات الجوية الملكية الأردنية معا على إنزال جوي إلى شمال غزة لتقديم الإغاثة الأساسية للمدنيين الفلسطينيين في غزة المتضررين من عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر.

وشملت المساعدات 375 رطلا من حزم الأرز والدقيق والحليب والمعكرونة والأطعمة المعلبة.

وأضاف البيان: "عمليات الإنزال الجوي هذه جزء من جهد مستمر، وما زلنا نخطط لمتابعة عمليات الإسقاط الجوي."