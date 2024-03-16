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السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

الكنيسة الأسقفية تعقد مؤتمرا لتدريب القساوسة والخدام

الدكتور سامي فوزي
الدكتور سامي فوزي
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شارك الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، في مؤتمر تدريب القساوسة والخدام، بالتعاون مع مؤسسة تشارلز سايمون تراست، حيث عُقد المؤتمر على مدار ثلاثة أيام، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

استهدف المؤتمر تدريب الخدام والقساوسة على الأساليب الحديثة للوعظ التفسيري، وتعزيز استخدام التفسيرات الحديثة فيهِ، إذ ألقى كلًا من القس ميرفين إلوف راعي كنيسة سانت جيمس في مدينة كيب الإفريقية، ومدير المبادرات الإفريقية لصندوق تشارلز سيمون، وروبرت كيني مدير الخدمات لصندوق تشارلز سيمون، محاضرات حول الأساليب الحديثة للوعظ، مع التركيز على أهمية استخدام الكتاب المقدس كأداة أساسية للخدمة.

وضم المؤتمر العديد من الورش لدراسة رسالة تيموثاوس الثانية من الكتاب المقدس، والتي يكون مضمونها تعليمات بولس الرسول لتلميذهُ تيموثاوس حول كيفية الوعظ والخدمة، وذلك بحضور عدد كبير من القساوسة والخدام بالكنيسة الأسقفية، حيث أتيحت لهم الفرصة لتبادل الخبرات والأفكار مع بعضهم البعض.

الجدير بالذكر أن مؤسسة "سايمون تراست" تشمل برنامج تدريب الوعظ الذي يحتوي على التدريس النظري للمواضيع اللاهوتية والكنسية، والمشاركة في الأنشطة الكنسية، بالإضافة إلى إرشاد ودعم شخصي من راعي ذو خبرة للمتدربين، إذ تكون رؤية المؤسسة هي تدريب الجيل القادم على تفسير الكتاب المقدس بحسب الإيمان المُسّلم للقديسين.

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الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية مؤتمر تدريب القساوسة والخدام مؤسسة تشارلز سايمون تراست كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك