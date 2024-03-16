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السبت 16 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

مدير الإعلام بالأونروا: إرسال المساعدات برا هي الطريقة الأكثر فعالية لإغاثة سكان غزة

معبر رفح
معبر رفح
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قالت إيناس حمدان القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في أونروا، إن هناك مجهودات كبيرة لتخفيف المعاناة على سكان قطاع غزة، ولكن تظل فرص إرسال المساعدات برًا هي الطريقة الأكثر سهولة وفعالية لإغاثة سكان غزة.

وأضافت "حمدان" في مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم السبت، أن هناك أعداد كبيرة من الفلسطينيين يعانون بسبب نقص المساعدات، موضحًا أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة أصبحت كارثية في ظل عقبات الاحتلال أمام توزيع المساعدات.

وتابعت، أن الأونروا لديها الآلية والتواصل التي تمكنها من استلام شاحنات كثيرة وإدخالها لقطاع غزة وتوزيعها على مراكز الإيواء ومستحقيها، مؤكدة أن هناك 23 طفلًا استشهدوا بسبب نقص الغذاء والجفاف.

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