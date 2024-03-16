رئيس "مصر للصرافة": حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية تجاوزت 927 مليون جنيه خلال 10 أيام

كشف رئيس شركة مصر للصرافة "التابعة لبنك مصر" عادل فوزي، عن إجمالي حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، تجاوزت ما قيمته 927 مليون جنيه، وذلك منذ قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في 6 مارس وحتى نهاية عمل يوم أمس.

وأوضح فوزي - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط /أ ش أ/- أن العمل جرى كالمعتاد أمس /الجمعة/ حيث بلغت الحصيلة 92 مليون جنيه، وذلك نظرا للإقبال الشديد من جانب الجمهور في التنازل عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري؛ وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله، وبالتالي يعمل على استقرار سوق صرف العملات والقضاء على السوق الموازية.

وأشار إلى أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 65%، يليه العملة الأوروبية اليورو بنسبة 18%، ثم الريال السعودي بنسبة 13%، ثم الجنيه الإسترليني بنسبة 2%، ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 1%، ثم باقي العملات الأخرى بنسبه 1%.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها الاستثنائي يوم /الأربعاء/ من الأسبوع الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.