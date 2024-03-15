"ماذا لو تبادلنا الأخطاء" أحدث إصدارات .. سلسلة الكتاب الأول بالأعلى للثقافة

صدر حديثا عن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي كتاب “ماذا لو تبادلنا الأخطاء." للشاعرة هناء علي، ضمن سلسلة الكتاب الأول بالمجلس الأعلى للثقافة والتي يرأس تحريرها الشاعر والكاتب شعبان يوسف، تصميم الغلاف إنجي جورج ، ومدير التحرير الدكتور علي الشيخ

يقول الشاعر الكبير أحمد عنتر عن اديوان " ها هو صوت نسائي مختلف عن السائد .. مُغايِر للشائع؛ جريء وواضح؛ يغوص في أعماق الذات الأنثوية ويطفو عائدا بقصائد ثرية بالهَمِّ الأنثوي والشجن الإنساني غنية بالشاعرية الشفافة؛ معبرةً عن صدق أحاسيس صاحبتها وتوهج خصوصيتها؛ محلِّقة بصور فريدة غير مجانية؛ و أكاد أقول وحشية أحيانا؛ وغريبة على ذائقة الشعر الأنثوي المألوف.

فيما قال الشاعر الكبير عماد غزالي :" يتسم بالديناميكية في حركته اللاقطة للتفاصيل النفسية المتنوعة، مهما بدت شديدة الدقة أو عصية على الرصد. ولا تكتمل صورة ذلك السرد وتلك الديناميكية إلا بلغة خاصة تجترحها الذات من مسامّها، لغة هي معكوس التقشف المجازي دون مغالاة صارخة، تدشّن لافتاتها ومفردات عوالمها بخط سميك: الخوف، مقابر اللذة، الخجل المملّح، ثمار العشق الملوّنة".