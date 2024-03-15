أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن هجمات القوات الأوكرانية ومحاولاتها المتكررة لاختراق الأراضي الروسية تهدف بشكل واضح إلى التأثير على سير الانتخابات وزعزعة الوضع في روسيا. وأشار بيسكوف إلى أن هذه الهجمات ترتبط بطريقة أو بأخرى بمحاولات التلاعب بالانتخابات وإثارة الاضطراب في البلاد.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تطهير محيط بلدة كوزينكا بالكامل في مقاطعة بيلغورد غربي روسيا. وأشارت الوزارة إلى أن القوات الروسية تمكنت من صد وإحباط جميع المحاولات الهجومية الأوكرانية الفاشلة في اختراق الحدود الروسية.

وأكدت الوزارة أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية، تمكنت القوات الروسية بالتعاون مع حرس الحدود من صدها لجميع محاولات المسلحين الأوكرانيين للتسلل إلى أراضي بيلغورود غربي روسيا. تم تنظيم الجهود بشكل فعال بين القوات المسلحة وحرس الحدود لضمان أمن الحدود وحماية السيادة الوطنية.