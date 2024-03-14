مصطفى كامل: رفضت أن يكون ابني عضوا عاملا في "الموسيقيين".. لازم يتعب ويشقى

تحدث الفنان مصطفى كامل، عن انضمام ابنه إلى نقابة المهن الموسيقية كعضو منتسب، قائلا: "عندما خضع ابني للامتحان أو للاختبار تنحيت عن وجودي في اللجنة كرئيس لها وهو ما أثبته في محضر الجلسة، وخرجت وذهبت إلى مكتبي في الأعلى".

وأضاف كامل، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة "النهار": "رفضت أن يكون ابني عضوا عاملا وطلبت أن يكون عضوا منتسبا، وبعد الاختبار قال لي أعضاء اللجنة حرام أن يحصل ابنك على عضوية بالانتساب فهو يستحق أن يكون عضوا عاملا".

وتابع: "مينفعش حد يشكك فيّ، أنا راجل شريف جدا، واللجنة كلها كلمتني عن فتحي ابني، وكان في هذه اللجنة فنانة كبيرة مثل نادية مصطفى وحلمي عبدالباقي والدكتور أحمد أبو المجد والدكتور علاء سلامة وكلهم قالوا لي إنه يستحق أن يكون عضوا عاملا، فقلت لهم والله لن يحصل عليها، وأصريت على أن يكون عضوا منتسبا حتى يتعب ويشقى ثم يُعرض على لجنة عندما لا أكون موجودا في النقابة".

