آخر إفطار.. إسلام لفظ أنفاسه الأخيرة بطعنة نافذة في طنطا

شهدت منطقة نايف عماد بدائره قسم ثان طنطا، قضية قتل أمام مرأى ومسمع المواطنين عقب الإفطار وقبل صلاة التراويح لمندوب مبيعات علي يد صاحب قهوة بطعنة نافذه أدت لوفاته في الحال.

كان اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية قد تلقي إخطارا من العقيد محمد حماد مأمور قسم ثان طنطا يفيد باشاره من شرطة النجدة بوصول إسلام جمال 32 سنة مندوب مبيعات لفظ أنفاسه الاخيره بطعنة نافذة بالصدر وتوفي في الحال.

انتقل علي الفور المقدم أحمد العفيفي رئيس مباحث قسم ثان طنطا والرائد أحمد جمعة معاون أول المباحث وبعمل التحريات الأولية تبين أن مرتكب الواقعة ح.م صاحب قهوة وأثناء وجود المجني عليه لزيارة خالته علي الإفطار سمع أصوات أسفل منزل خالته ووجود أحد أقاربه مع مرتكب الواقعة وأثناء نزوله لمعرفة ما يحدث تم طعنه بطعنة نافذة بالصدر .

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بالواقعة وحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.