بسبب علاقة "غير مشروعة".. الإطاحة بضابط استخبارات في الجيش الإسرائيلي

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس 14 مارس 2024 عن أن ضابط مخابرات في القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، أطيح به بسبب علاقة غير مشروعة، مع ضابط مرؤوس.

وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن العلاقة الغير مشروعة بدأت بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة، وانتهت بعد فترة قصيرة، وقال الضابط الذي يحمل رتبة عقيد لرؤسائه إنه يتحمل مسؤولية أفعاله ويرغب في الاستقالة، وسيتم استبداله في الأيام المقبلة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي ردا على الحادث: "سيستقيل الضابط من منصبه فور تصرفه بطريقة لا تتوافق مع أعراف القادة وقيم جيش الدفاع الإسرائيلي".