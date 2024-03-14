إحالة عاطل للجنايات بتهمة حيازة سلاح ناري بالأزبكية

قررت نيابة الأزبكية إحالة متهم للجنايات في حيازة سلاح ناري والحشيش المخدر بغرض الاتجار بمنطقة الأزبكية .

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات بقيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات قسم شرطة الأزبكية ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية لمخدر الحشيش وزنت 600 جرام بندقية خرطوش- 4 طلقات لذات العيار- ميزان حساس.

بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن النفس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.