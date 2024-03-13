اقرأ غدًا في "البوابة".. قصف إسرائيلي عنيف على رفح

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 14 مارس 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

قصف إسرائيلي عنيف على رفح

إسرائيل وحماس "ليستا قريبتين من الاتفاق" بشأن الهدنة

72 شهيدًا خلال 24 ساعة في قصف على خان يونس ومدينة غزة

الاتحاد الأوروبي يدين استخدام الجوع كسلاح حرب

آبي أحمد ينتقم من جوعى تيجراي

تحقيقات خاصة.. الخارجية: نتابع حادث مقتل 3 رهبان مصريين في جنوب أفريقيا

.. وعبد الرحيم علي يعزي البابا تواضروس

الانتخابات الأمريكية.. فوز ترامب وبايدن بترشيح حزبيهما في السباق الرئاسي

بوتين يهدد بحرب نووية.. الرئيس الروسي يسخر من اقتراح ماكرون بإرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا

برعاية أمريكية.. قمة أوروبية ثلاثية لمواجهة روسيا