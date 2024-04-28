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الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

الأنبا بشارة يصلي قداس أحد الشعانين بكنيسة السيدة العذراء بالبربا

ارشيف
ارشيف
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ترأس اليوم، الانبا بشارة  مطران أبوقرقاص للاقباط الكاثوليك، قداس احد الشعانين بكنيسة السيدة العذراء بالبربا، وكان في استقباله الاب بيشوي حبيب، وبرفقته الاب ابراهيم شفيق. 

وقدم القداس لاجل السلام في كل العالم، وفي عظته اشار إلى عظمة هذا اليوم والتي تظهر تواضع الرب وبساطته ووداعته، فالمسيح خلصنا بوداعته وبمحبته، ويدعونا الى ان نكون ودعاء ومتواضعين على مثاله حتى نستمتع بهذا الاسبوع العظيم وبسر الخلاص، المسيح يحتاج إلينا ليعلن عظمة تواضعه ومحبته وغفرانه لكل البشر من خلالنا.  
 وبعد القداس تمت صلوات التجنيز العام.

 

أقباط أقباط الإرثوذكس