اتحاد الطائرة يقرر إيقاف زينة العلمي لاعبة الأهلي وإحالتها للتحقيق

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة إيقاف اللاعبة زينة العلمي لاعبة النادي الأهلي، مع إحالتها للتحقيق وذلك لما بدر منها مع مدرب المنتخب الوطني للسيدات عماد نوار.

ونشبت أزمة كبيرة بين اللاعبة وعماد نوار المدير الفني للمنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة للسيدات بعد استبعادها من قائمة المنتخب في دورة الألعاب الأفريقية بـ أكرا في غانا.

وحدد الاتحاد المصري للطائرة موعدًا للتحقيق مع اللاعبة في الحادية عشرة صباح يوم الإثنين المقبل في مقر الاتحاد.

كان قد قدم نوار مذكرة لإيضاح أبعاد الواقعة واعتبر المدير الفني أن تصريحات اللاعبة فيها تعمد للتشهير به، وهو ما يعاقب عليه القانون، مشددًا أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، وهو أمر لم نعتاده من قبل في الملاعب المصرية عامة ولاعبي النادي الأهلي خاصة.

وتمسك المدير الفني بكافة حقوقه بعد حملة التشهير التي قامت بها لاعبة الأهلي ضده لمجرد استبعادها من القائمة لأسباب فنية وهو حق أصيل للمدير الفني الذي يبحث دائما عن الأفضل لتنفيذ فكره وتحقيق أهدافه وأهداف مجلس إدارة الاتحاد.