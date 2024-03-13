مدير تعليم العاصمة يشهد التحكيم الميدانى لمسابقة التحقيق الصحفي الإلكترونى

شهد أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وزينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، اليوم الأربعاء، معرض الصحافة والإعلام والتحكيم الميدانى لمسابقة التحقيق الصحفي الإلكترونى على مستوى الجمهورية " بمدرسة ناصر الثانوية بنات إدارة الساحل التعليمية

وذلك تحت إشراف همت أبو كيلة مدير عام الشئون التنفيذية.

كان فى استقبالهم محمد حسين وكيل الإدارة وسامية محمود موجه عام الصحافة وأسامة راضى مدير إدارة الخدمات التربوية وعدد من قيادات الوزارة والمديرية والإدارة.

وتكونت لجنة التحكيم من سامر فوزى عضو لجنة التحكيم بالقليوبية ونشوى عزت عضو لجنة التحكيم في محافظة الدقهلية،وشارك بالمعرض جميع الإدارات التعليمية.

وخلال المعرض وجه موسى كلمة شكر وتقدير لتوجيه عام الصحافة والإدارات التعليمية والاخصائيين على جهودهم المبذولة مع الطلاب لخلق جيل قادر على الإبداع والإبتكار، مؤكدًا أن الطلبة في حاجة إلى تنمية الوعى ونضوج الفكر وأن هذا لن يتحقق إلا من خلال المشاركة في المسابقات التربوية.

كما رحب بلجنة التحكيم مثمنًا الدور الكبير الذى يقومون به مع الطلاب متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح.

وحث موسى أبناؤه الطلبة على التعاون والتنافس الشريف والاستمرار على التميز والنجاح وتمنى للجميع التوفيق والنجاح.