الطبيب المعالج لـ أحمد رفعت يكشف تطورات الحالة الصحية للاعب

أكد الدكتور عمرو عثمان استشاري القلب والمشرف على حالة أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، أن المستشفى أصدر بيانًا رسميًا لشرح حالة اللاعب، مشيرا إلى أن درجة الوعي مقبولة، ولا والأشعة المقطعية على المخ نتائجها جيدة، واللاعب يستطيع تحريك جميع الأطراف الأربعة.

وقال في تصريحات تليفزيونية الليلة: "أحمد رفعت موجود على جهاز تنفس صناعي، ويتم تقليل الأدوية التي تؤثر على الوعي من أجل تقييم الحالة جيدة، ولدي حالة تفاؤل كبيرة بشأن الحالة الصحية للاعب، وخلال 48 إلى 72 ساعة ستتضح الأمور".

وأضاف: "الوضع العام مبشر، والأمور أفضل بكثير عن الأمس، وهو موجود على جهاز التنفس، وسوف نقيم الحالة خلال الساعات المقبلة، وهناك استجابة كبيرة بشأن الوضع الرئوي الخاص باللاعب، ويحصل على مضادات حيوية لمنع أي التهاب ثانوي قد يحدث".

وأكمل: "سيظل موجود على جهاز التنفس الصناعي لتوفير الاكسجين للأجهزة الحيوية، ويحصل على علاج دوائي من أجل حماية الكلى، ونحن نتابع التحاليل بصفة مستمرة".

وزاد: "كان بالأمس هناك توقف تام لعضلة القلب، واللاعب يتناول بعض الأدوية بصفة مستمرة".

وتابع: "تم إنعاش قلب اللاعب بعدما توقف لأكثر من ساعة ونصف، واستجاب للصدمات الكهربائية، مع الأدوية التي حصل عليها طوال المدة وفقًا للبروتوكول الطبي في هذه الحالات".

وأتم: "خلال 48 إلى 72 ساعة، سوف نطمئن على اللاعب أحمد رفعت تماما، مع تقليل الأدوية التي يحصل عليها، بالإضافة إلى سحبه من على جهاز التنفس الصناعي".