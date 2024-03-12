حسين الشحات يعيد الأهلي للمقدمة بالهدف الثالث في مرمى البنك

أعاد حسين الشحات فريق الأهلي للتقدم من جديد بالهدف الثالث في مرمى فريق البنك الأهلي باللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في الجولة 15 من مسابقة الدوري.

جاء هدف حسين الشحات في الدقيقة 71 بعدما أحرز محمد هلال هدف التعادل من قذيفة قوية في الدقيقة 62 لم يتمكن مصطفى شوبير من التعامل معها.

وكان الأهلي حسم الشوط الأول بهدفين مقابل هدف سجلهما انتوني موديست ورضا سليم في الدقيقتين 4 و28، وأحرز كريم بامبو هدف التعادل للبنك الأهلي في الدقيقة 7.

ويحتل الأهلي المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة بينما يمتلك البنك الأهلي 12 في المركز الخامس عشر.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي، والذى جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال ورامي ربيعة وعلي معلول وأكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد ورضا سليم.

خط الهجوم: موديست.

فى حين، أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة الأهلى فى الدورى، وجاء كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أيمن أشرف، محمود الجزار، محمد عبد الغنى، محمد بسيونى، اسحاق يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحى، سعيدو سيمبورى، محمد هلال.

خط الهجوم: ياو انور، كريم بامبو.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى:

حسن شاهين، محمود قاعود، عاصم صلاح، اسامة فيصل، جريندو، أحمد النادرى، إبراهيم حسن، سيرجى اكا، موسى فراوى.