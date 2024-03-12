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الثلاثاء 12 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

كريم بامبو يسجل هدف التعادل للبنك الأهلي في شباك الأهلي

البنك الأهلي
البنك الأهلي
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أحرز كريم بامبو هدف التعادل لفريق البنك الأهلي في شباك الأهلي باللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في الدوري الممتاز. 

وجاء هدف كريم بامبو في الدقيقة 7 من بداية المباراة بعدما تقدم انتوني موديست للأهلي في الدقيقة 4 من بداية اللقاء. 

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة البنك الأهلي بعد قليل على استاد القاهرة الدولي في الجولة 15 من مسابقة الدوري الممتاز. 

ويحتل الأهلي المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة بينما يمتلك البنك الأهلي 12 في المركز الخامس عشر. 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير 

خط الدفاع: علي معلول ورامي ربيعة وعمر كمال عبد الواحد وأكرم توفيق 

خط الوسط: إمام عاشور ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة 

خط الهجوم: رضا سليم وموديست وكريم فؤاد.

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