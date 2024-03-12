مقتل وإصابة 9 أشخاص فى غارة للطيران الإسرائيلى على البقاع اللبنانية

أعلنت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية اليوم الثلاثاء أن غارة جوية إسرائيلية أودت بحياة شخص وأصابت 8 آخرين في منطقة البقاع الشرقية في لبنان.

وأفادت الوكالة أن الغارة استهدفت مبنى سكنيا في منطقة "ضهور العيرون" على طريق بعلبك- رياق الدولية بين بلدتي السفري وسرعين.

تم تدمير المبنى وسقط قتيل و8 جرحى، حيث كان معظم الضحايا في سياراتهم خلال الغارة، وبعد الغارة، استهدفت إسرائيل طائرة بدون طيار منزلًا قرب الحدود في بلدة النبي شيت، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية فقط.

في وقت سابق، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن طائرات الجيش شنت غارات على ثلاثة منصات أطلقت منها صواريخ باتجاه هضبة الجولان بعد أن أطلقت فصائل المقاومة وحزب الله أكثر من 100 صاروخ من جنوب لبنان صوب الجولان.

وتم نشر صافرات الإنذار في الجليل الأعلى وعدة مستوطنات في الجولان المحتلة، بعد أن أطلقت فصائل المقاومة وحزب الله صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه البلدات الإسرائيلية الحدودية ومنطقة سهلة الحولة.

القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله يتواصل، حيث قامت الطائرات الإسرائيلية بشن عدة غارات على بلدات حدودية في جنوب لبنان ردًا على استهداف حزب الله لمواقع إسرائيلية قرب الحدود. قامت المدفعية الإسرائيلية بقصف أطراف بلدتي حولا ومركبا في جنوب لبنان.

المواجهة المسلحة تتجدد بين الجانبين، إذ استهدف القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي بلدات حدودية ومواقع عسكرية في الجنوب، بينما هاجم حزب الله قواعد دفاع جوي إسرائيلية في الجولان المحتل والجليل الأعلى باستخدام طائرات مسيرة.

يستمر حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان في تبادل القصف اليومي مع الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، وقد أسفر هذا التصعيد عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى على الجانبين، بما في ذلك المدنيين والصحفيين.