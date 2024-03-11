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الإثنين 11 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

التعليم: بدء امتحانات الثانوية العامة في موعدها وامتحانات النقل والإعدادية ٤ مايو المقبل

شادي زلطة المتحدث
شادي زلطة المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم
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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يتم اجراء أي تعديلات على مواعيد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين الموافق ١٠ يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق ٢٢ يونيو للمواد المضافة للمجموع.

وأكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يتم اجراء أي تعديل على جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي والذي تم إعلانه يوم ٤ مارس الجاري.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرر بدء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية يوم ٤ مايو ٢٠٢٤ وحتى ٢٣ مايو ٢٠٢٤، كما قرر بدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى يوم ٦ يونيو ٢٠٢٤.

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