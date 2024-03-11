رامز جلال يفتتح برنامجه بـ أحمد السقا وباسم سمرة 

استضاف الفنان رامز جلال كلا من الفنان أحمد السقا والفنان باسم سمرة في أولى حلقات برنامج "رامز جاب من الآخر"، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر.

بدأت الحلقة بتوجيه أسئلة إلى النجوم على أساس حضورهما برنامج "رامز وورلد"، ليتفاجأ كل منهما بتواجدهم في برنامج مقالب، شهدت الحلقة بداية مليئة بالإثارة والتشويق.

بجانبه، ظهر من خلال البرومو التشويقي عدد كبير من نجوم الفن والرياضة من مختلف أنحاء العالم العربي، من بينهم؛ سمية الخشاب، نجلاء بدر، حسن شاكوش وطليقته، حمدي الميرغني، محمد لطفي، ميريهان حسين، أحمد حسام ميدو، وكزبرة.

ويتعاون الفنان أحمد السقا والفنان باسم سمرة في مسلسل "العتاولة" الذي يعرض خلال السباق الرمضاني 2024، بمشاركة عدد كبير من نجوم الوسط الفني أبرزهم؛ طارق لطفي، زينة، مي كساب، فريدة سيف النصر، نهى عابدين، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.