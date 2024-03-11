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الإثنين 11 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

التحقيق مع فتاتين لتعاطيهما المخدرات داخل سيارة بالشيخ زايد

ارشيفية
ارشيفية
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تحقق النيابة العامة بالشيخ زايد مع فتاتين لاتهامهما بتعاطي المخدرات في سيارة ملاكي في وقت متأخر من الليل، وذلك بعد خروجهم من حفلة في كافيه شهير.

وأنكر الفتاتين خلال التحقيقات حيازتهما للمواد المخدرة، وأكدا أن المواد المخدرة ملفقة لهما في أثناء تواجدهما في أحد الطرق بمدينة الشيخ زايد.
وكانت قد لاحظت قوة تتفقد الحالة الأمنية بقسم الشيخ زايد، سيارة ملاكي متوقفة وبها فتاتين يتناولن المواد المخدرة قبل السحور في أول يوم رمضان، على الفور تم القبض عليهن وإحالتهم للنيابة العامة، بعد تحرير محضر لهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التحقيق مع فتاتين لتعاطيهما المخدرات داخل سيارة بالشيخ زايد