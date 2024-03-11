بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة مار جرجس بالقصيرين

ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة مار جرجس، بالقصيرين في القاهرة.

شارك في الاحتفال الأب مجدي زكي، راعي الكنيسة، والشماس جواو، وعائلات المحتفى بهم، حيث ألقى الأنبا إبراهيم إسحق عظة الذبيحة الإلهية حول "نص المفلوج".

وأكد البطريرك أهمية دور الجماعة في الحياة، مشيرًا إلى ضرورة التمسك بالغفران في حياتنا، كما ان الخطيئة الفردية تؤثر على الجماعة. كذلك، أجرى غبطته حوارًا مفتوحًا مع المحتفل بهم حول ما تعلموه، خلال فترة الاستعداد للمناولة الاحتفالية.

وشدد بطريرك الأقباط الكاثوليك لأبنائه وبناته أهمية المواظبة على قراءة الكتاب المقدس، وحضور صلاة القداس الإلهي، بانتظام، بالإضافة إلى فعل أعمال الخير.

وفي ختام الذبيحة الإلهية، تم توزيع الهدايا التذكارية على أبناء وبنات المناولة الاحتفالية، الذين بلغ عددهم أربعة عشر فردًا، من قبل البطريرك.