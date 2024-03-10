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الأحد 10 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

أونروا تحذر من شن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية

ايناس حمدان
ايناس حمدان
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قالت إيناس حمدان القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بوكالة أونروا، اليوم الأحد، إنهم يواصلون تقديم خدماتهم واستجاباتهم الإنسانية خلال شهري مارس وأبريل رغم تعليق تمويل الوكالة.

وأضافت حمدان في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية": أن 90% من الفلسطينيين في غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي، ويواجه ربع السكان في قطاع غزة خطر المجاعة جراء نقص المواد الغذائية.

وتابعت: لا نستطيع إيصال قوافل المساعدات إلى شمال قطاع غزة جراء القصف المتواصل، ولا أدلة حتى الآن بشأن مشاركة موظفي الوكالة في أحداث 7 أكتوبر.

وشددت: “إننا نحذر من شن أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية حتى لا تتفاقم أعداد الضحايا، حيث دمرت البنى التحتية في رفح الفلسطينية التي تؤوي أكثر من مليون نازح”.

وأكدت أن الوكالة تثمن وترحب بالجهود المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الفلسطينيين في غزة، وأنه يجب العمل على زيادة المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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