ads
الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

إنبي يرفض تقسيم بطولة دوري 2003 مناصفة مع الأهلى

إنبي
إنبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد أيمن الشريعي رئيس نادي انبي إن مجلس إدارة ناديه  لن يقبل فكرة تقسيم بطولة الدورى 2003 مناصفة مع الاهلى مؤضحا بأن نادي انبي هو البطل لفارق 3 نقاط عن الاهلى.
وكشف فى تصريحات إعلامية أن اتحاد الكرة لم يبت حتى الان بشكل نهائى فى الازمة رغم سؤالنا باستمرار عن نتيجة التحقيقات موضحا بأن هذا الامر يشكل خطورة للغاية فمن الوارد أن يجلب أى لاعب أوراق غير سليمة من أجل المشاركة فهذا أمر غريب للغاية 
وأوضح الشريعي فى تصريحاته مع حتحوت بأنه مندهش للغاية من تصريحات عامر حسين عقب اللقاء قائلا : " خلي الجميع يفرح" على هكذا تسير الامور والمسابقات داخل الجبلاية

أيمن الشريعى رئيس نادي انبي إنبى الأهلى